Jacomuzzi: “Kvaratskhelia? Se continua così può far gola a Klopp”

Kvicha Kvaratskhelia sta attirando l’interesse di mezza Europa

Kvicha Kvaratskhelia è diventato a tutti gli effetti il nuovo beniamino della piazza azzurra. Il georgiano in 5 presenze ha collezionato 4 gol e un assist e sicuramente con questo rendimento attirerà la curiosità dei top club europei. A tal proposito ha parlato a Radio Punto Nuovo Carlo Jacomuzzi, ex osservatore dell’Everton e presidente dell’AIOC.

Queste le sue parole:

“Il Liverpool è tra le squadre più forti al mondo, ma contro l’Everton ha tradito le aspettative. In difesa ha mostrato alcune lacune che il Napoli dovrà essere bravo a sfruttare. I centrali vanno in difficoltà con gli inserimenti veloci e profondi. Hanno accusato degli sbandamenti che non sono da Liverpool, evidentemente non sono ancora molto rodati. Il Napoli può e deve approfittarne, tenendo conto però che il Liverpool in fase offensiva sono devastanti. E con l’arrivo di Darwin Nunez hanno aggiunto ulteriore potenza di fuoco.

Kvaratskhelia ed Osimhen in Champions? Sono la forza del Napoli e lo stanno dimostrando. Spalletti ha tolto grande pressione al georgiano, invitando tutti alla calma. Insieme ad Osimhen può essere la chiave di lettura di un possibile successo del Napoli. Kvaratskhelia e l’interesse della Premier League? Se continua così, bisogna aver paura di sicuro. Le novità attraggono molto, soprattutto in Inghilterra e allenatori come Klopp“.

