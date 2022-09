Verso Napoli-Liverpool: in dubbio la presenza di Osimhen

Victor Osimhen potrebbe non prendere parte alla gara di mercoledì al Maradona

Victor Osimhen potrebbe dover saltare il big match di Champions League contro il Liverpool. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione web riferisce che il nigeriano proverà in tutti i modi ad essere in campo contro i Reds ma la sua presenza mercoledì sera nell’esordio europeo del Napoli al momento è in dubbio. Un affaticamento muscolare lo ha tenuto a riposo oggi ed ovviamente ha alzato il livello di guardia da parte dello staff medico capeggiato dal dottor Canonico, che al momento non si sbilancia. In caso di forfait dell’ex Lille spazio al “Cholito” Simeone o in alternativa Jack Raspadori falso nove.

