Niente Navas a gennaio, il Napoli vuole puntare su Meret

Tramonta la pista Navas, il Napoli punterà su Meret

Il Napoli abbandona definitivamente la pista che porta a Keylor Navas, che come si vociferava poteva essere un obiettivo per il mercato di gennaio. Come dichiarato da Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio, il Napoli punterà su Meret a cui verrà offerto il rinnovo nelle prossime settimane. Ecco un estratto della sua intervista:

“A gennaio la società ha scelto di non affondare il colpo Kavas. Si sta optando per il rinnovo di Meret, che ha chiesto delle precise garanzie. Il Psg aveva accettato la cessione del costaricano nelle ultime ore di mercato, ma Keylor si è sentito bistrattato dai parigini. Aveva deciso alla fine di non trasferirsi e di restare in Francia.”

