Hancko per sostituire Kim, il Napoli prova il colpo da 18 milioni

Il Napoli sceglie Hancko come sostituto di Kim

Il Napoli pare abbia scelto il sostituto di Kim, si tratta del difensore del Feyenoord David Hancko che ha impressionato lo scouting azzurro. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, lo slovacco sarebbe in cima alla lista del club partenopeo per raccogliere l’eredità del coreano. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Va trovato il successore di Kim che ha accettato la Premier e i 9 milioni di sterline dello United. Il suo erede è stato trovato: è David Hancko, slovacco del Feyenoord, ex anche della Fiorentina, 25 anni. Si tratta sul prezzo, il Napoli vuole chiudere a 18 milioni ma gli olandesi ne chiedono 23. Con Italiano, sarebbe arrivato anche Nikola Milenkovic ma ora la trattativa si è raggelata”.

