Nessun dubbio per il riscatto di Simeone: ecco come lo pagherà il Napoli

Il riscatto di Simeone è indubbio, il Napoli sa già come fare: lo “pagherà” Petagna. Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli eserciterà senza alcuna ombra di dubbio l’opzione di riscatto del cartellino di Giovanni Simeone. De Laurentiis lo farà investendo i soldi che il Monza dovrà versare per il riscatto di Andrea Petagna.

Cristiano Giuntoli, lo scorso anno decise di investire sull’argentino, che è sempre stato nella lista dei preferiti. L’operazione fu fatta in parallelo alla cessione di Andrea Petagna, il quale approdò al Monza. Dunque, uno è arrivato per due milioni e l’altro è partito per la medesima cifra: uno sarà riscattato, entro giovedì, a 12 milioni e l’altro entro il 30 saluterà definitivamente il Napoli. Petagna «pagherà» dunque Simeone, che intanto però va riscattato e non ci sono (ovviamente) dubbi che ciò accada.

