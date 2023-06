Demme verso l’addio al Napoli: accordo verbale con l’Hertha Berlino, i dettagli

Demme verso l’addio al Napoli, ci sarebbe già l’accordo verbale per il trasferimento all’Hertha Berlino

Calciomercato Napoli – Diego Demme verso l’addio al Napoli, è quanto riferito su Twitter dal giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg.

Secondo il giornalista, il centrocampista tedesco del Napoli Diego Demme avrebbe dato l’assenso al trasferimento all’Hertha Berlino. Ci sarebbe anche un accordo verbale per un contratto della durata triennale, fino al 2026, con tanto di stipendio abbassato pur di trasferirsi all’Hertha. I dirigenti tedeschi sono ottimisti per finalizzare l’affare nelle prossime settimane, anche se al momento non c’è ancora nessun accordo con il Napoli, sebbene le trattative siano in corso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Panchina Napoli, Osimhen sconsiglia di prendere Galtier: il motivo

Dura critica di Criscitiello a Italiano: “Le due finali perse sono colpa sua: ecco in cosa sbaglia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici