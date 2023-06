Sousa accostato al Napoli, l’agente esce allo scoperto: le dichiarazioni

Sousa accostato al Napoli, le parole dell’agente

Paulo Sousa è tra i tecnici accostati alla panchina del Napoli. A tale proposito il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rivelato alcune dichiarazioni rilasciate dall’agente del tecnico portoghese. Di seguito le dichiarazioni di Hugo Cajuda agente di Sousa:

Paulo ha più volte dimostrato la sua felicità per tutto quello che ha trovato e vissuto alla Salernitana. Si è creato un legame fortissimo tra i giocatori, lo staff e l’intera città.Il rapporto quotidiano con il direttore sportivo e tutto il suo staff è di grande stima e ammirazione, e una cosa è certa: se un giorno riceverò qualche offerta ufficiale al mister da un’altra squadra, per rispetto e considerazione, le prime persone ad essere informate saranno il direttore Morgan De Sanctis e il Presidente Iervolino.

Ho ricevuto molte richieste da altri club per Paulo nelle ultime settimane e da diversi paesi. Questa è una cosa normale quando si presenta un lavoro con la qualità che ha dimostrato, ma non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale da nessun club, quindi non c’è nulla da comunicare o commentare. Il mister in questi mesi ha dedicato ogni ora di ogni giorno al suo lavoro con estrema dedizione, quindi ora si sta godendo le sue meritate ferie.

