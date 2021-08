L’Olympiacos vuole Manolas, proposto uno scambio al Napoli

L’Olympiacos avrebbe proposto uno scambio al Napoli per convincerlo a cedere Kostas Manolas.

Dalla Grecia arriva una notizia che riguarda l’Olympiacos. Il club greco vorrebbe Kostas Manolas a tutti i costi, volontà ampiamente condivisa dal difensore greco che a quanto pare vuole tornare a casa propria. Il Napoli è disposto alla cessione di Manolas, ma fino ad ora pare non siano stati trovati accordi per finalizzarla. Per convincere il Napoli l’Olympiacos avrebbe fatto una proposta inedita, cioè uno scambio. I protagonista sono Kostas Manolas ed il difensore centrale Rúben Semedo. In questi giorni dunque la trattativa potrebbe evolversi.

