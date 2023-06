La Gazzetta dello Sport – Sousa, sì al Napoli ma ADL frena: non vuole rompere i rapporti con Iervolino.

Paulo Sousa è uscito allo scoperto, l’allenatore vorrebbe allenare la squadra Campione d’Italia. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo momentaneamente in stand-by la trattativa. Il motivo sarebbe legato al rapporto tra lui e la società della Salernitana:

“Il portoghese sarebbe felicissimo di insediarsi a Napoli, su quella che sarebbe la panchina più prestigiosa della sua carriera, e c’è ottimismo tra i membri del suo entourage affinché De Laurentiis approfondisca il discorso in modo più concreto, per quanto il presidente invece in questo momento preferisca temporeggiare. Anche perché ci sarebbe la questione relativa ai rapporti con una società amica, un aspetto che ha già sconsigliato in precedenza un contatto con Italiano per salvaguardare le relazioni con la Fiorentina. Ci saranno altri sondaggi, dunque, ma non è detto che proseguano finché non si sarà esaurita la lista dei quaranta candidati”.

Fonte foto: Flickr.com

