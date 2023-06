Tuttosport – Da Torino: “Giuntoli sarà della Juve! Annuncio quando ADL prenderà il nuovo allenatore”.

L’edizione odierna del quotidiano ha confermato l’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. I bianconeri si sono affacciati in casa Napoli, giusto per verificare quando e come arriverà il prossimo tecnico a dirigere la squadra. Si pensa ad un vero e proprio incastro, perché da Torino, sono convinti che una volta annunciato il nuovo tecnico, il ds azzurro sarà definitivamente liberato.

L’interesse della Juve, è motivato dalle tempistiche di scelta, ovvero che quando arriverà il nuovo tecnico, il destino professionale di Cristiano Giuntoli cambierà sbarcando in bianconero. Tuttavia, ADL deve prima sciogliere il nodo della guida tecnica. Infatti, il prossimo allenatore, chiunque esso sia, è già stato informato che al suo approdo non avrà a che fare con un ds di riferimento, ma con lo stesso De Laurentiis e con lo staff dello scouting guidato da Micheli. Una progettualità, anche questa, che qualche perplessità a più di un candidato l’ha indotta, eccome.

