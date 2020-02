Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana l’hanno seguito per sostituire Dembélé

Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana lo hanno seguito a gennaio per sostituire Dembélé

Radio Catalunya durante il programma “Club de la Mitjanit”, ha riportato che il Barcellona ha seguito l’attaccante belga del Napoli Dries Mertens, ma il suo rendimento non ha finito per convincere i catalani, che hanno deciso di non puntare alla sua firma durante il mercato invernale.

Il Barcellona sta cercando un attaccante per sostituire l’infortunato Ousmane Dembélé, con il danese Martin Braithwaite come principale candidato per rafforzare la squadra, ma non è stato l’unico attaccante osservato durante questa stagione.

