Diario AS – Luis Suarez frena la sua voglia di Juventus

Luis Suarez ha congelato per il momento l’ipotesi Juventus

Luis Suarez ha congelato per il momento l’ipotesi Juventus. La punta di diamante del Barcellona del ritrovato Leo Messi sembra aver cambiato idea su un trasferimento a Torino e per ora l’affare è in stand-by. Lo riporta Diario As. Il calciatore, in uscita dal Barcellona, sta pensando anche all’Atletico Madrid, altra soluzione per il suo futuro.

