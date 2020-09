De Laurentiis, frecciatina al Governo: “Mercato del Napoli? Chiedetelo al Presidente Conte”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’assemblea di Lega tirando in ballo anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’assemblea di Lega in cui, tra le altre, si è presa una decisione storica, ovvero “il via libera ai fondi di private equity”. Al presidente del Napoli, poi, è stata rivolta una domanda sul calciomercato della sua squadra alla quale ha risposto in maniera abbastanza polemica nei riguardi del Governo:

“Mercato Napoli? Dovreste chiederlo a Conte, ma non l’allenatore dell’Inter, a Conte del Governo…”.

Questa la risposta di De Laurentiis in merito alla questione.

