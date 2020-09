Calciomercato – Dopo Allan, Ancelotti torna alla carica per Hirving Lozano?

Calciomercato Napoli – L’Everton può tornare alla carica per il messicano Lozano

Carlo Ancelotti e il suo Everton potrebbero pescare nuovamente in casa Napoli: il club inglese potrebbe mirare di nuovo al cartellino del messicano Hirving Lozano. Il calciatore, che l’ex allenatore dei partenopei volle fortemente in squadra a Napoli, potrebbe andare a rafforzare la rosa dei “Toffees”. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il club di Liverpool sarebbe pronto a tornare alla carica forte del pensiero del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: nel caso di ottime offerte, non rifiuterà nessuna cessione.

