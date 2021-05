Spezia, Ricci: “Napoli squadrone, ma noi sappiamo come fermare le big”

Spezia, Ricci ai microfoni di Sky

Spezia, Matteo Ricci, centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida contro il Napoli:

Ricci:

“Ci crediamo. Abbiamo dimostrato in campionato di poter fermare le grandi qui, l’abbiamo fatto con Milan e Inter. Il Napoli è uno squadrone, ha dei campioni in organico, ma noi dobbiamo fare la nostra gara. I nostri tifosi ci sono sempre vicini, non è la prima volta che ci accolgono così calorosamente allo stadio”.

