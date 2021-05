Alvino: “Diamo inizio alle quattro giornate di Napoli”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ed ha parlato delle ultime gare che la squadra azzurra dovrà disputare.

Il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino è intervenuto a “Radio Gol”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Alvino si concentra sulle ultime quattro gare che gli azzurri dovranno disputare, fondamentali per l’accesso alla prossima stagione di Champions League. Inoltre secondo Carlo Alvino la gara contro lo Spezia sarà quella più importante.

“Contro lo Spezia iniziano le 4 giornate di Napoli, speriamo che siano 4 giornate di rivoluzione. Oggi sarà la gara più importante, se non si vince le tre partite successive non avranno valore. Il Napoli deve essere cinico, voglioso e deve far capire agli avversari che non c’è partita, lo Spezia non credo sia come il Real Madri, di conseguenza le motivazioni degli azzurri dovrebbero portarli alla vittoria.”

Impossibile non soffermarsi su Napoli-Spezia, quella sfida di andata in cui i partenopei subirono una sconfitta pesante.

“In quella gara dopo il vantaggio non si doveva far toccare palla agli avversari. Quella partita non l’ho mai digerita, il Napoli dimostrò di essere fragile.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, contro lo Spezia c’è un dato da non sottovalutare

Spezia-Napoli: le formazioni ufficiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rintracciato e arrestato evaso da carcere Perugia