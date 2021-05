Napoli, contro lo Spezia c’è un dato da non sottovalutare

A qualche ora dal fischio d’inizio di Spezia-Napoli spunta un dato non da poco relativo alla squadra di Italiano.

È tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezie per il fischio d’inizio della sfida tra Spezia e Napoli. Il Napoli di Gattuso non può sbagliare dopo il pareggio della scorsa gara contro il Cagliari. Tuttavia emerge un dato non indifferente che riguarda la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Il quotidiano Tuttosport riporta che il club ligure non perde in casa da ben sei partite.

“Ieri sera nel ritiro di Lerici si respirava un’aria frizzantina, con un clima da ultimo giro da non sbagliare. Contro lo Spezia che in casa è imbattuto da sei partite (3 vittorie e 3 pareggi), la formazione di Gattuso avrà un piglio combattivo, senza flessioni, né ferite, da leccare per le assenze comunque importanti.”

