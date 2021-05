Spezia-Napoli: polemiche per la designazione dell’arbitro Irrati

Massimiliano Irrati sarà l’arbitro di Spezia-Napoli, ma la designazione in questione ha scaturito qualche polemica.

L’arbitro che dirigerà Spezia-Napoli sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Egli non è particolarmente simpatico alla tifoseria azzurra a causa di episodio accaduto nel 2016, quando in una gara contro l’Udinese espulse sia Gonzalo Higuain sia il tecnico di allora Maurizio Sarri. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma su questa scelta, affermando che sarebbe stato meglio evitarla in un momento così delicato per la squadra azzurra.

Dal quotidiano si legge:

“In un momento così delicato poteva essere evitata la designazione dell’arbitro pistoiese Massimiliano Irrati, pesantemente criticato dopo la sfida di Bologna anche dal solitamente pacato Claudio Ranieri, che lo aveva bocciato senza mezzi termini. «Al Var è il numero uno, ma in campo non va». Non si sentiva la necessità di rivederlo, soprattutto in un momento decisivo del campionato per entrambe le formazioni.”

