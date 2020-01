Zeman: ”Il Napoli di Sarri? Nemmeno al Chelsea ed alla Juve è stato possibile riprodurlo”

Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato del Napoli, di Maurizio Sarri, dell’esonero si Ancelotti e del ritorno di Ibrahimović in Serie A.

Queste le sue parole:

”Per me vincerà lo Scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve”.

”Non è semplice e comprendo. Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli. Ma quella era una squadra diversa, nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra di loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere”.

”Ma sono curioso di vederlo, perché ha un’età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci. Non credo che possa accadere, ma sono pronto a verificare il contrari