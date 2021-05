Spezia-Napoli, Politano ritorna titolare: tre obiettivi per il centrocampista

Matteo Politano, centrocampista del Napoli, è pronto a tornare titolare contro lo Spezia.

Mancano poche ore alla sfida in trasferta del Napoli contro lo Spezia. Matteo Politano dovrebbe essere presente in campo dal 1′ minuto. Il centrocampista è dunque pronto a mostrare tutte le qualità dall’inizio della gara, qualità indispensabili per i tre obiettivi che si è prefissato di raggiungere.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma proprio su tale argomento:

“Tre sono gli obiettivi che Politano sta inseguendo con grande caparbietà: il record di gol in campionato, considerando che ne conta 9 e che nel 2018 con il Sassuolo ha toccato quota 10 (coppe comprese, però, ha già scritto il nuovo primato stagionale: 12); la qualificazione in Champions, certo, il grande obiettivo di squadra che sposterà gli equilibri del futuro; e l’Europeo con l’Italia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Superlega, comunicato congiunto: Barça, Real e Juve accusano la Uefa

Calciomercato, per la sinistra spunta Pedraza del Villareal

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rintracciato e arrestato evaso da carcere Perugia