Calciomercato, per la sinistra spunta Pedraza del Villareal

Diego De Luca attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un’indiscrezione di mercato secondo la quale il Napoli sarebbe interessato al terzino del Villareal Alfonso Pedraza. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è sulle tracce di Alfonso Pedraza, terzino sinistro del Villarreal. Nel contratto del giocatore iberico c’è una clausola rescissoria di ben 35 milioni di euro. Ma secondo delle informazioni che abbiamo raccolto in esclusiva qualora il Napoli sferrasse l’affondo decisivo per il terzino, i partenopei potrebbero acquistarlo per una cifra pari a venti milioni di euro. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno lavorando da tempo all’acquisto di un laterale basso di sinistra. Il Villarreal cederebbe Pedraza al Napoli solo qualora non vincesse l’Europa League. Se il club spagnolo approdasse in Champions non si priverebbe del laterale.”

