Tra Gattuso e De Laurentiis rapporto compromesso, addio ormai certo

Tra Gattuso e De Laurentiis l’addio è ormai una certezza

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Spoer, il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ormai finito. Ecco quanto riportato:

“Né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi.”

