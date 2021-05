UFFICIALE – Superlega: nove club abbandonano il torneo, accordo con la UEFA

Tra le italiane rimane soltanto la Juventus come parte del torneo

Clamorosa svolta nella questione Superlega. In una nota ufficiale la UEFA comunica che nove dei 12 club fondatori abbandonano il progetto.

Questo è quanto si legge:

“In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta Superlega hanno presentato alla UEFA una “Dichiarazione di impegno del club” che definisce la posizione dei club, compreso il loro impegno alle competizioni UEFA per club e alle competizioni nazionali per club”. Stando a quanto è riportato i nove club riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla UEFA.

Le società ad abbandonare il torneo sono: Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, e Tottenham.

La UEFA inoltre si il diritto di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta “Super League”. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti

