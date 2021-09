Lazio: Sarri porterà Chiffi in tribunale dopo la squalifica, interviene la giustizia ordinaria

Il tecnico biancoceleste non accetta il provvedimento preso nei suoi confronti

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna titola: “Sarri salta il Toro, ma porta Chiffi in tribunale”. La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo della Lazio verso la squalifica di due giornate inflitta al tecnico dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione di Milan-Lazio e il successivo scontro verbale con l’arbitro Chiffi, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro. Ragione per cui, stando a quanto riferisce il quotidiano, Maurizio Sarri avrebbe intenzione di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Il tecnico porterà l’arbitro Chiffi in Tribunale e probabilmente lo querelerà per diffamazione.

