Gasperini: “Inter e Milan insieme al Napoli, oggi sono le squadre più forti”

Gian Piero Gasperini elogia il Napoli, ma si tira indietro: “Noi non abbiamo mai l’obiettivo dello Scudetto”.

Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky, rilascia un’intervista post-partita e si lascia andare ad alcune esternazioni: “Noi non abbiamo mai l’obiettivo dello Scudetto, né dell’Europa. Iniziamo sempre cercando di capire cosa possiamo fare e quanto possiamo essere competitivi. La mia sensazione è che quest’anno tante squadre si siano rinforzate in modo notevole e sarà un campionato molto equilibrato. In questo momento non abbiamo obiettivi, non abbiamo la statura di una squadra capace di arrivare tra le prime quattro ma la possiamo trovare migliorando sotto l’aspetto tecnico. Per essere più competitivi dobbiamo essere più bravi sotto l’aspetto tecnico.

La soglia di soddisfazione sarà sempre la prestazione. Inter e Milan insieme al Napoli sono oggi le squadre più forti e noi dobbiamo capire nello scontro con le milanesi dove andiamo a sbattere e questo sarà il nostro spirito. E’ una settimana decisiva in quel senso, non per i punti”.

