Sconcerti: “Il Napoli meritava di più, Juve? Quarto posto solo un contentino”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, commentando i verdetti dell’ultima giornata di Serie A. Il giornalista sportivo ha parlato anche del Napoli, dicendosi dispiaciuto per la mancata qualificazione in Champions League.

Queste le sue parole:

“Mi dispiace per il Napoli, meritava di più. Alla fine le classifiche vanno rispettate. Juventus? Non so se può andare bene un quarto posto ma è un contentino. Credo se lo sia meritato Pirlo, è riuscito a tenere una squadra che non era stata fatta per essere una squadra. Aveva molte qualità ma anche limiti evidenti, come centrocampisti non adattabili. C’è stato Cuadrado determinante e una costante come Ronaldo”.

