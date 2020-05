Il Campionato Nazionale Dilettanti non ripartirà: promosse Turris e Palermo

Il campionato Nazionale Dilettanti non riaprirà i battenti. E’ questa la decisione presa dal Consiglio Federale dopo la riunione andata in scena nel pomeriggio odierno: nove società possono festeggiare la promozione in Serie C.

ECCO LA LISTA DELLE PROMOSSE

Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Si attende solo l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni.

