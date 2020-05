Pablo Armero, ex terzino del Napoli: “Sono sonnambulo, stavo per buttarmi dalla finestra per colpa di un furto a Zuniga”

Ai microfoni di Marca, l’ex terzino del Napoli Pablo Armero ha svelato un incredibile retroscena. Il giocatore del Guarani ha raccontato di soffrire di sonnambulismo e di aver rischiato la vita per “colpa” dell’ex compagna di squadra Zuniga:

“Sono un sonnambulo. Ho dei sogni molto reali. Una volta mi sono alzato e ho visto una persona entrare dalla finestra. Ho sentito quella persona entrare e prendere il portafoglio di Camilo Zúñiga ed ho iniziato a urlare. Mentre uscivo, intravedevo che la persona che si era impossessata del portafogli di Camilo stava per saltare dal balcone e sono andato dietro di lui. Se non fosse stato per il fatto che dormo nudo e che era inverno, mi sarei ammazzato”.

