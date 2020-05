Covid-19, in Spagna il VAR sarà utile anche per scovare possibili contagi.Tramite le immagini si può notare chi è stato più a contatto con l’infetto.

In Spagna il VAR sarà utile anche per scovare possibili contagi da Covid-19

Covid-19 – In Spagna il VAR sarà utile anche per scovare possibili contagi da Covid-19. Questa è la direttiva presente nel Protocollo inviato dalla Federazione spagnola ai club delle prime due divisioni spagnole.

Revisione VAR – A riportare la notizia è l’agenzia di stampa britannica Reuters.com che spiega che in caso di positività di un giocatore non solo saranno controllati quelli a lui più vicini, ma tramite la revisione video si valuterà quali giocatori (compagni e avversari) siano stati a contatto con l’infetto per più di cinque minuti e questi saranno esaminati.

