UFFICIALE – Serie A, conclusione entro il 20 agosto. Possibili i playoff

Ufficiale – Giornata molto importante per il calcio italiano: si è concluso il Consiglio Federale che ha indicato la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche con la Serie A, Serie B e Lega Pro da concludere entro il 20 agosto.

In Consiglio si è anche discusso di una possibile non ripresa dei campionati: come riferisce il comunicato diramato dalla FIGC, si procederà con delle modifiche di format che prevederebbero Playoff e Playout e, in caso di definitiva sospensione, le promozioni e le retrocessioni verrebbero determinate con criteri che premino il merito sportivo.

