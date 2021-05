Napoli: Aurelio De Laurentiis spegne 72 candeline, compleanno amaro per il patron

All’indomani della delusione per il mancato piazzamento in Champions League, il presidente del Napoli compie 72 anni

Compleanno amaro per Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro spegne 72 candeline il giorno dopo la cocente delusione per il mancato piazzamento in Champions League. la società gli fa gli auguri tramite i suoi canali ufficiali.

Questo il tweet del club:

