Rinnovo Insigne, possibile incontro con De Laurentiis dopo Napoli-Venezia

Sembra sempre più complicato il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, ma a breve potrebbe esserci un incontro con il Presidente.

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora arrivato e la situazione sembra sempre più complicata. Per tutta l’estate si è atteso un risvolto sulla questione, ma per adesso non è ancora arrivato. Tuttavia il quotidiano Repubblica riporta un dettaglio importante: dopo Napoli-Venezia, prima sfida di campionato per gli azzurri, la vicenda potrebbe evolversi. Ci potrebbe essere dunque un faccia a faccia tra il capitano del Napoli ed Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto riportato:

“Insigne continua ad essere salvo colpi di scena un punto di forza del Napoli e sarà al suo posto di combattimento nel debutto di domani con la faccia di capitano (di cui va molto orgoglioso) sul braccio. Al Maradona ci sarà pure Aurelio De Laurentiis e non è escluso che l’argomento ritorni di attualità dopo la prima gara ufficiale della stagione, con l’atteso faccia a faccia dei due protagonisti della telenovela.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini in conferenza: “Juric a Torino è la persona giusta!”

Ghoulam – Il recupero procede meglio delle aspettative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi