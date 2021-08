Napoli-Venezia: Lozano partirà dalla panchina, Mertens assente

Hirving Lozano recupera per Napoli-Venezia e parte dalla panchina, mentre Dries Mertens vola in Belgio.

Finalmente il campionato inizia e domani sera i riflettori sono tutti puntati su Napoli-Venezia, gara che avrà luogo al Maradona. La squadra capitanata da Luciano Spalletti ha dovuto far fronte a qualche infortunio, tra cui quelli di due attaccanti ormai importanti per il Napoli: Hirving Lozano e Dries Mertens. Fortunatamente il primo ha terminato il recupero, infatti secondo il Corriere del Mezzogiorno sarà convocato per Napoli-Venezia. Così non è per Dries Mertens, che ha fatto ritorno in Belgio per un controllo di routine.

Dal quotidiano si legge:

“Luciano Spalletti ha ritrovato Lozano ma avendo solo qualche giorno d’allenamento in gruppo partirà dalla panchina. Non ci sarà invece Mertens che è tornato in Belgio per un controllo dal prof Declerq che l’ha operato alla spalla sinistra. Il suo rientro è previsto entro fine mese, ma – si legge – è complicato che possa recuperare per la partita contro la Juventus dopo la sosta.”

