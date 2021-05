Primavera 3: il derby campano Paganese-Casertana si decide al 91^

Con questa vittoria la Paganese si porta a quota 30 punti in classifica, dietro alla capolista Cavese che comanda con 32

Domenica 23 Maggio alle ore 11:00 presso lo stadio “Piccolo” di Cercola (Na) si è giocato il derby campano Paganese-Casertana, gara valida per la 12^ giornata del Campionato Primavera 3 (Girone F). La gara, seppur priva di reti fino alla sua conclusione, regala diverse emozioni con entrambe le squadre che vanno vicino alla rete in più occasioni.

Il gol che decide il match arriva solo al 91′ con Molisso che porta i padroni di casa in vantaggio grazie ad una conclusione scoccata da 20 metri circa. La Paganese sfiora il 2-0 al 93′ con Zerlenga che si fa recuperare in area da un difensore, fa in tempo a calciare in porta ma la palla esce di poco fuori.

