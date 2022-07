Calciomercato Napoli, il giovane Malafronte non rinnova

NIENTE NAPOLI PER MALAFRONTE (2008)

Al termine della stagione però Malafronte non ha firmato il fatidico contratto 4 + 1 da giovane di serie con il club azzurro ritenendo di non voler continuare il suo percorso con la squadra della sua città.

Secondo quanto riportato da “TuttoCalcioGiovanile.it“, in esclusiva è la Roma ad oggi il club vicinissimo a strapparlo alla concorrenza e a breve potrebbe annunciarlo.

Continua così lo scippo da parte anche della Roma dei giovani talenti alle squadre del Sud, soprattutto il Napoli.

La società azzurra ha fatto di tutto per trattenere il ragazzo che però sta per sposare il progetto Roma probabilmente col desiderio di vedere un pò più da vicino Mourinho e Dybala.

Ovviamente è una battuta ma la cosa più triste è un’altra! Ad oggi non ci sono norme federali pronte a tutelare club (in questo caso il Napoli) che dopo aver cresciuto per anni i propri giovani all’improvviso si vedono scippare i più talentuosi e questo fenomeno è all’ordine del giorno in ogni club e serie.