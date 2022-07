Kim Min-Jae è fatta! Oggi visite, domani aggregato in squadra

Ecco Kim! Già oggi la prima parte di visite: domani si aggregherà a Castel di Sangro

Il Napoli si prepara finalmente ad abbracciare l’erede di Kalidou Koulibaly in difesa. Come raccolto da TMW, il difensore sudcoreano Kim Min-jae già oggi svolgerà una prima parte di visite mediche a Lisbona, per poi raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro a partire da lunedì. Ormai ci siamo, il centrale in arrivo dal Fenerbahce è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

Lungaggini burocratiche

Ci sono state delle lungaggini burocratiche che hanno ritardato l’affare, ma che comunque non l’hanno messo in discussione, come confermato anche da Aurelio De Laurentiis nell’intervista-fiume a Radio Kiss Kiss Napoli. Non ci sono dubbi: sarà lui, Kim Min-jae, l’erede di Koulibaly.