Gasperini: “Napoli grande squadra, proveremo a dare una trapanata così frenano”

Gasperini le dichiarazioni in vista del Napoli

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ha parlato al termine della vittoria contro l’Empoli a Dazn, rilasciando anche qualche dichiarazione in vista della prossima partita contro il Napoli:

Gasperini:

“Vittoria di oggi convincente che ci rilancia in vista di partite con grandi squadre come Napoli e Inter, saranno dei test per capire come stiamo. Il Napoli è una squadra fantastica, vedremo se la partita con la Lazio ci ha dato qualche insegnamento per affrontare il Napoli alla prossima. Non c’è il momento dei sogni, ora sarà una settimana impegnativa per confronti determinati per capire al cospetto di squadre così forti come il Napoli a che livello siamo. Cercheremo di dare qualche trapanata a Luciano come il peggior dentista (ride, ndr). Sono la migliore squadra al momento per gioco ed entusiasmo. Per la legge delle probabilità magari proprio a Bergamo ci potrà essere una loro frenata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inchiesta plusvalenze Juventus: l’errore di Cuadrado inguaia il club. I fatti

Castel Volturno, aggiornamento condizioni Rrahmani e Sirigu. Il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici