Inchiesta plusvalenze Juventus: l’errore di Cuadrado inguaia il club. I fatti

Inchiesta plusvalenze Juve

Inchiesta plusvalenze Juventus – L’edizione odierna di Repubblica rivela alcuni dettagli sull’inchiesta, come un errore commesso da Cuadrado che avrebbe aperto gli occhi agli inquirenti portandoli sulla pista giusta.

In particolare le indagini tendono a ricostruire come gli stipendi a cui rinunciavano i calciatori durante il Covid, sarebbero stati pagati fuori bilancio. Una manovra, secondo l’accusa, intrapresa per evitare il tracollo dei conti, subito dopo aver smesso di fare plusvalenze e che dovrebbe ammontare a circa 34 milioni.

Gli accordi, diversi da quelli trovati in Lega, sarebbero stati fatti firmare ai calciatori “in bianco”, perchè poi la data veniva messa dalla Juventus a seconda delle esigenze di bilancio

Ma una mail, scritta dall’avvocato Cesare Gabasio, indicava proprio ai calciatori di firmare “whitout date”, senza data. A inguaiare ancor di più la Juventus però è stato un calciatore, Cuadrado, a cui sarebbero state spedite le carte via email. Ma lui si sarebbe sbagliato e avrebbe apposto la data del 29 aprile nel foglio della sua integrazione degli stipendi arretrati. In Lega però risulterebbe depositato quello con la data del 19 luglio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moviola Napoli-Sassuolo, rigore negato agli azzurri: l’arbitro Marelli conferma errore

Castel Volturno, aggiornamento condizioni Rrahmani e Sirigu. Il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici