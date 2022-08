Il Napoli ha chiuso per Simeone, sarà disponibile per la sfida al Monza

Simeone sarà un giocatore del Napoli

Giovanni Simeone è virtualmente un giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccate argentino verrà tesserato la prossima settimana. Non sarà disponibile per la sfida proprio contro il Verona, ma dalla prossima gara di campionato contro il Monza. Napoli ed Hellas stanno limando gli ultimi aspetti dell’operazione, già in serata potrebbe arrivare la fumata bianca.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone sempre più vicino al Napoli, per Raspadori si continua a trattare

Lutto per il Napoli, si spenge il portiere Garella. Vinse uno scudetto in azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sgomberato hotel di Rimini che vendeva camere ‘fantasma’