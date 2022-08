Simeone sempre più vicino al Napoli, per Raspadori si continua a trattare

Simeone è vicinissimo al Napoli, per Raspadori la trattativa va avanti

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, portando avanti le trattative per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, per il Cholito l’arrivo sarebbe imminente mentre si continua a trattare con il Sassuolo per l’attaccante della nazionale italiana. Ecco quanto riporta nel dettaglio l’emittente satellitare:

“Giacomo Raspadoriè il principale obiettivo per l’attacco, ma non basta l’ultima proposta da 28 milioni più bonus. Il Sassuolo chiede 35 più bonus, con gli azzurri che sono determinati a chiudere la trattativa e a rilanciare con una nuova proposta economica. Il ragazzo spinge: ha già accettato la destinazione. Sicuramente, non è un discorso chiuso e serviranno altri colloqui per far sì che si arrivi alla fumata bianca. Simeone? Il bomber dell’Hellas è davvero molto vicino al Napoli, manca l’ultimo ok da parte di De Laurentiis e l’affare sarà fatto. Il Cholito è l’obiettivo principale per sostituire Petagna che è andato al Monza. Solo nel caso in cui non arrivasse l’ok definitivo per l’argentino, altre squadre potrebbero provare ad ingaggiarlo, ma il giocatore è in orbita Napoli e ci aspettiamo il passaggio in azzurro del ragazzo”.

