Osimhen rinnova, contratto a doppia cifra fino al 2027

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato per filo e per segno la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen. Non è arrivato ancora il momento dell’annuncio, ma il giocatore ha scelto ancora la casacca azzurra.

“Victor resterà al Napoli, De Laurentiis l’ha annunciato, il prolungamento del contratto fino al 2027 è un quadro che si disegna giorno dopo giorno: ingaggio di 10 milioni, bonus inclusi, e clausola rescissoria che oscilla tra i 140 e i 150 milioni di euro, Un’intesa di massima, che sta trovando nei documenti non ancora illuminati dalla luce delle firme”.

