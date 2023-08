Sky Sport – Osimhen vicinissimo al rinnovo: complice l’ultimo incontro con l’agente.

Victor Osimhen è vicinissimo al rinnovo! Sale l’ottimismo per arrivare ad una conclusione positiva. Il Napoli e il giocatore nigeriano, dopo l’intervista a De Laurentiis, non sono mai stati così vicini per il prolungamento. L’ultimo incontro tra il patron e l’agente del giocatore, Calenda, sono stati la chiave per la fumata bianca, che potrebbe essere molto vicina. Si attendono novità, probabilmente anche a breve.

