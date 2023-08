Corriere dello Sport – Lukaku si avvicina alla Juve: la prossima è una settimana decisiva.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’affare Romelu Lukaku–Juventus, confermando che la trattativa è tutt’altro che tramontata: “Diffidare da chi ha già sotterrato l’affare sotto al tappeto, etichettandolo come una semplice infatuazione estiva: la trattativa per portare Romelu Lukaku alla Juventus resiste e avanza, anche se in queste ore procede sotto traccia e a fari spenti tra contatti, rumors e volontà che tutte le parti in gioco ormai conoscono. I tempi non sono maturi per una fumata bianca immediata, ma quella che sta per cominciare è una settimana decisiva; quella in cui i passi in avanti vanno “messi a sistema” riducendo sempre di più la distanza tra l’offerta del Chelsea per avere Vlahovic (20 milioni, con la promessa di arrivare a 28, più il cartellino di Romelu) e la richiesta della Juventus (35 milioni almeno).

Non si tratta di un abisso incolmabile, tutt’altro: la Juve non è solo in pole position su Lukaku, ma sta letteralmente giocando senza avversari contando pure sulla fedeltà del belga, che ha detto due volte “no” agli arabi dell’Al-Hilal aspettando pazientemente la riuscita dell’operazione. Big Rom è fuori dal progetto Blues: si sta allenando con annesso conguaglio.”

