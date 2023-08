Corriere del Mezzogiorno – L’Arabia non è nei piani di Osimhen, il bomber apre al rinnovo.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul rinnovo di Victor Osimhen. Il bomber apre al rinnovo, ci sono stati notevoli passi avanti per la trattativa. L’ingaggio può arrivare a doppia cifra, con una doppia clausola rescissoria: una per l’Europa e l’altra per l’Arabia Saudita. Intanto De Laurentiis mantiene la calma, perché Victor ha ancora due anni di contratto e il rinnovo darebbe solamente serenità e forza al Napoli. In vista della prossima stagione, inoltre, la presenza dell’attaccante è fondamentale e la buona notizia è che il giocatore si sta allontanando sempre di più dall’offerta dell’Al-Hilal da 40 milioni più 5 di bonus a stagione.

