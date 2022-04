Bargiggia: “Oliveira non è ancora chiuso, ma la cosa è molto avanti. Traorè? Il Sassuolo chiede troppo”

Mercato Napoli, parla Bargiggia

Paolo Bargiggia, giornalista, ha fatto il punto sul mercato del Napoli a “1 Football Club“, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

Nella prossima stagione ci saranno Oliveira e Mario Rui come terzini?

“Penso di sì. Oliveira non è ancora chiuso, ma la cosa è molto avanti. Realisticamente la coppia sarà quella. Tra l’altro sarà costruita con una certa logica: Mario Rui è considerato di qualità, mentre Oliveira è considerato più potente fisicamente”.

Cambiaso al Napoli: ci sono possibilità?

“Cambiaso è un profilo che piace, ma ad oggi non sarà preso. Lui è molto bravo per giocare a cinque, ed il Napoli non giocherà in quel modo. Con Oliveira e Mario Rui saranno a posto così”.

Bastoni dello Spezia al Napoli?

“Considerato bravino ma non c’è l’idea di prenderlo. Non ci sono molte probabilità”.

Il Bayern Monaco è interessato a Zielinski?

“Alla società non risulta. Alla fine penso che non andrà via”.

Traoré: c’è la possibilità di vederlo al Napoli?

“Piace a Giuntoli, ma i 30 milioni richiesti frenano. Poi avendo preso Kvaratskhelia, che viene per fare il titolare, non è fattibile”