Nicolò Schira parla della situazione di Spalletti sulla panchina del Napoli

Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, ha pubblicato una notizia di mercato che riguarda Spalletti. Ecco le sue parole:

“Prime crepe nel rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis: in caso di rottura il Napoli in estate potrebbe tornare su vecchi pallini di ADL come Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi. Per motivi diversi nessuno di loro è certo di restare dov’è”.