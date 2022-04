Calciomercato Napoli, fissato il prezzo di Osimhen

Osimhen può andare via in estate: la valutazione è superiore ai 90mln

Il Napoli sta lavorando sin da dicembre al dopo Osimhen. Questo perché gli azzurri vogliono rivoluzionare la rosa dopo i tanti milioni spesi – e la situazione che ha eroso buona parte dei risparmi dei primi tre lustri della gestione De Laurentiis – e ci sarà una nuova politica sugli stipendi. Un ritorno al passato con un solo giocatore strapagato (potrebbe essere Koulibaly) e con tutti quanti i calciatori che possono essere ceduti. Così Osimhen è valutato circa 100 milioni, ma per una cifra intorno ai 90 più bonus potrebbe esserci il via libera.

Anche perché Osimhen è stato ampiamente valutato dal Lille, per circa 70 milioni ma anche con i trasferimenti di Karnezis e dei tre Primavera poi finiti nel mirino dell’inchiesta plusvalenze. Sarebbe comunque un’ottima plusvalenza e, di più, aiuterebbe anche a creare un nuovo Napoli che ha già iniziato a muoversi con Kvaratskhelia e Matias Olivera. Probabile però che dei tanti milioni che potrebbero arrivare per Osimhen, un investimento importante in avanti andrà comunque fatto.