“Prime crepe nel rapporto tra Spalletti e De Laurentiis: in caso di rottura il Napoli in estate potrebbe tornare su vecchi pallini di ADL come Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi. Per motivi diversi nessuno di loro è certo di restare dov’è”. A riportare questa notizia è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite il suo account Twitter.