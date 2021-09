Gotti: “Grandi meriti del Napoli, ma abbiamo preso dei gol balordi”

Arrivano le dichiarazioni del tecnico bianconero nel post gara

Nel post partita di Udinese-Napoli, terminata 4-0 per gli uomini di Spalletti, ha parlato l’allenatore della squadra di casa Luca Gotti ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Ci sono grandi meriti del Napoli, vanno fatti loro i complimenti per come hanno gestito i momenti, gli episodi dei primi due gol hanno indirizzato la partita, mi danno fastidio perché sono gol ingenui che a questi livelli non puoi prendere, presi due gol balordi. C’erano le possibilità per una costruzione ragionata, volevamo arrivare con il palleggio alla loro area e cercare la profondità, ma il Napoli non ha mai mollato la presa e non ci ha mai concesso di tornare in partita.

Con il Napoli non puoi stare troppo vicino alla tua area, loro sono bravi nello stretto e ti creano problemi, ma se li vai a prendere troppo alti loro muovono palla e hanno le caratteristiche per coglierti impreparato sulle palle scoperte. Ovviamente mi aspetto di più dai miei giocatori ma sul 2-0 speravamo di tornare in partita, ma poi arriva il 3-0 e non sei solo tu in difficoltà, ma anche gli avversari arrivano a poter gestire più facilmente la partita, giocano con leggerezza.

La dimensione di questo Udinese va cercata domenica dopo domenica, il campionato è appena iniziato e ci attendono altre due gare difficili questa settimana, abbiamo perso contro una squadra forte, dispiace per il pesante passivo ma dobbiamo guardare avanti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.407 nuovi positivi e 44 decessi

Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante