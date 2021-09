Udinese-Napoli, Spalletti: “Abbiamo dato segnali importanti”

Luciano Spalletti rilascia delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Napoli.

Il Napoli travolge l’Udinese per 0-4 e conquista la cima della classifica di Serie A in maniera assoluta. Al termine della gara Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa.

“C’erano stati dei segnali importanti durante la trasferta di Leicester, la squadra ha iniziato a gestire bene le proprie qualità. Dobbiamo essere così in campo, proprio come si è visto stasera. Ogni calciatore può essere determinante in una partita, sono loro a fare la differenza. Koulibay e Fabian potrebbero essere ritenuti i migliori in campo. Koulibaly ogni volta che porta palla giù crea dei danni per gli avversari. Fabian ha giocato bene, si è un po’ lasciato andare solo dopo il 3 a 0.”

Sulla fase difensiva afferma:

“La fase difensiva è stata la parte più sorprendente. Abbiamo costruito molto bene dunque ci siamo difesi poco Abbiamo costruito bene dall’inizio della gara. Questo dipende da come gestisci la palla e da quanto fai correre gli avversari per prenderla.”

Immancabile un commento sull’ottimo inizio stagionale da parte del club:

“In un ambiente come Napoli i tifosi sono appassionati di questa maglia, hanno un affetto smisurato e questo costituisce un grande aiuto. Quello che conta è dare seguito a ciò che stiamo facendo, perché è inutile se poi non riesci ad avere continuità. Stasera hanno fatto una buona partita, la squadra sa dove vuole arrivare.”

Infine un commento sulla Juventus, storica avversaria del Napoli che attualmente si trova in una posizione in classifica nettamente peggiore:

“Non dobbiamo pensare alle altre squadre, ma alla storia del Napoli. È chiaro poi che le squadre più forti sono in testa alla classifica. Anche la Fiorentina ad esempio ha iniziato bene.”

